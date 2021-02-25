CHP-HDP iş birliği PKK'yı nasıl destekliyor? CHP, Selahattin Demirtaş'ı neden savunuyor? Terör örgütü PKK'ya "PKK" diyemeyenler Gara katliamında neden ağız birliği yaptı? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası terör ve siyaset ilişkisinin çarpıcı gerçeklerinin anlatıldığı özel dosya haberimizde...

Bir derdin hikayesini anlatalım sizlere... 40 yıldır süregelen bir dert.. Dermanı belli aslında... Terörden bahsediyoruz. Daha özelinde yıllarca katliamlar yapan eli, yüzü kanlı terör örgütü PKK'dan..

Bir de siyasi uzantısı var PKK'nın... Adı; Halkların Demokratik Partisi... Adında halk ve demokrasi geçtiğine bakmayın siz.

HDP, terörün, Türkiye'ye ihanetin bir aktörü aslında. Kendini HDP kılıfıyla Türk siyasetinde önemli bir oyuncu gibi gören PKK da işte burana alıyor gücünü kanlı yüzünü göstermekten de çekinmiyor, utanmadan, sıkılmadan...

Bir derdimiz var dedik başlarken... O derdi daha da büyüten, yani terörü körükleyen bir de sözde siyaset var.

Siyasi hesap yapanlar var terörü diri tutarak. Bilmeyerek yapmalarına imkan yok. Her şeyi haberdarlar...

Kim mi onlar?

Hepimizin tanıdığı isimler... Yüzlerine aşina olduğumuz, hangi konuda ne düşündüğünü az çok bildiğimiz "siyasetçiler"...

PKK'nın sivil katliamlarını, örgütün amacının Türkiye'yi bölmek olduğunu biliyorlar elbette...

Terör, tam uçurumdan yuvarlanırken, o bilindik simalar, yine yakalıyor, teröristeri namlularının ucundan.

Sonra da o namlular millete dönüyor...

Onlar için dert değil bu durum..

Tek amaçları var; o da iktidarı devirmek ve bu yolda, terörden, teröristten bile medet umuyorlar.

Bir garip ittifakla, 2023 seçimlerinde iktidar olmanın hesabını yapıyorlar..

Bir garip ittifak dedik ya CHP-HDP ilişkisine... Bir inkar ediyorlar, bir kabul ediyorlar...

HDP, her sıkıştığında, CHP'ye "şeffaf" ittifak çağrısı yaptı... CHP ise köşe kapmaca oynamaya devam etti.

CHP HDP ittifakı, "bir varmış bir yokmuş" ile başlayan bir ilişkiye dönüştü.

CHP genel merkezini ziyaret eden HDP heyeti de işte böyle bir hikayenin yalnızlığını yaşadı.

Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile ortak basın toplantısı düzenlemedi.

Sancar, tek başına çıktı kameraların karşısına... İş birliğini ifşa etti.

CHP'nin, PKK'nın Suriye kolu olan YPG/PYD'ye bakışını da hatırlatmakta fayda var..

Hani şu HDP'nin sırtını yasladığı terör örgütüne.

Terörden tutuklu ve 6-8 ekim olaylarının faili HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın da yılmaz savunucusu oldu hep CHP...

İşte tam da bu dönemde, Türkiye terör gündemini tarihe gömmek için önemli operasyonlara imza atarken, acı haber Kuzey Irak'ın gara bölgesinden geldi.. Köşeye sıkışan PKK, esir tuttuğu 13 vatandaşımızı katletti... Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, katliamı PKK'nın yapmadığı yalanına sarıldı.. Gizli ortağı CHP de PKK'ya "PKK" diyemedi.

CHP'nin bu tutumu gizli ortağı HDP tarafından memnuniyetle karşılandı..

Katliamın ardından Başkan Erdoğan, CHP ve İyi Parti'yi bilgilendirmek üzere içişleri ve milli savunma bakanlarını görevlendirdi.

Gara'da yaşananları dakika dakika anlattı iki bakan Kılıçdaroğlu'na ama CHP Lideri yine şaşırtmadı. HDP ve PKK'nın diliyle konuştu.

Başkan Erdoğan'ın CHP'nin terör örgütü PKK'ya karşı tutumu da Başkan Erdoğan'ın hedefi oldu.

CHP ve gizli ortağı HDP'ye seslendi.

CHP bu gerçekleri iyi öğrenir öğrenmez mi orası muamma ama her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor.

Açık ve net olan bir şey var ve bu millet, PKK'ya PKK diyemeyen, teröre koltuk değneği olan, terör uzantılarıyla arka kapılarda gizli ittifaklar çeviren partilere 2023'te seçim günü geldiğinde hesap soracak.