Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gara harekatı sonrasında hedefinde neresi var? Bu harekatla Türkiye kimlere ne mesaj verdi? Bölgeye özel kuvvetlerle destekli gerçekleştirilen operasyonun önemi ne? Tüm bu sorulara ve daha fazlasına uzman isimler A Haber ekranında yanıt verdi. Özel dosya haberimiz...

PKK'nın arka bahçesi gibi kullandığı, sınırımızın öte yanında yer alan örgüt kampları, 1996'da düzenlenen operasyonlar ve kurulan askeri üsler sayesinde, 12-15 km öte tarafına süpürüldü. Ancak Saddam Hüseyin'in devrilmesi sonrasında PKK, Irak ordusunun Musul ve Bağdat depolarından elde ettiği silahlar sayesinde, önemli oranda bir güç kazandı. Suriye iç savaşı ile birlikte, ABD ve DEAŞ ile mücadele koalisyon güçlerinin, örgüte sağladığı yeni nesil silahlara ulaşması ile birlikte, artık 1996'da kurulan üslerin misyonu ve anlamı da değişti.

Türkiye Gara ve Kanireş bölgesi dışındaki alanlarda yeni üsler kurdu. İlk kez bölgedeki sivil halk ile iletişim geliştirildi.

Özellikle SİHA'ların devreye girmesi ile birlikte, Türkiye de buralarda önemli ölçüde kontrolü sağlamış oldu. Ancak bir boş alan vardı ki bu alanın kontrol altına alınmaması, Hem Türkiye'yi hem de Kürt yönetimini rahatsız etmeye başlamıştı. Bu alanın adı gara hattıydı.

PKK için Kandil ve Sincar'ın devre dışı kalması durumunda, alternatifi sayılacak bir bölge...

İşte Türk Silahlı Kuvvetleri, Sincar-Kandil hattının alternatifi olan bu bölgeye operasyon başlattı.

"Pençe" operasyonlarıyla türkiye sınırına yakın bölgelerden temizlenen teröristler, bir süredir içgüdüsel olarak kendilerini güvende hissedecekleri,

daha derinlikteki gara bölgesinde toplanmaya başlamışlardı. Türkiye bunu bekliyordu. Bu kaçışlar ve Gara'daki terörist toplanmaları, sabırla ve saniye saniye izlendi. Teröristler toplandıkça toplu hedef teşkil ettiler ve yine toplandıkça imha edilmeleri kolaylaştı.

Sonunda düğmeye basıldı ve 10 Şubat'ta operasyon başladı.

Aslında Gara operasyonu, Pençe operasyonlarının bir sonucuydu.



Teröristler olası bir operasyonu kuzeyden, yani Türkiye sınırından beklerlerken, Türk operasyon güçlerinin güneyden, aniden ve baskın tarzında Gara bölgesine girmeleri, Irak'ın kuzeyinde kalan teröristler üzerinde şok etkisi oluşturdu.Önce 40 uçak ve 50 SİHA ile Gara bölgesindeki terörist yuvalanmaları büyük bir hassasiyetle vuruldu. Sonra hava akını geçti diye zannedilirken,

SİHA'lar daha düşük irtifada hareket eden her teröristi teker teker avladı. Ve özel kuvvetler tugayı bir saat gibi kısa bir süre içerisinde, bütün ağır teçhizatıyla hava hücum harekatı şeklinde, Gara bölgesindeki kritik noktalara indirilmeye başlandı.

Çoğu üst düzey yönetici durumundaki birçok terörist, etkisiz hale getirildi.

Teröristlere ait çok sayıda mühimmatta ele geçirildi.

Ggara sonrası masada PKK'nın Irak'tan temizlenmesi için, iki hedef bulunuyor.

Sincar ve Kandil... Askeri stratejistlere göre, Gara bölgesini kontrol eden, Irak'ın kuzeyinde her bölgeyi kontrol edebilir.

İşte Türkiye bu operasyon ile "ben Kandil ve Sincar'a da aynı operasyonu yapacağım" mesajı verdi.

Gara harekatı, Türkiye'den bağımsız bir alanda bugüne kadar yapılmış olan, en kritik operasyon...

Bu harekat Kandil ve Sincar'a yapılacak olan operasyonun da, bir provası olarak yorumlanıyor...

Bu sayede PKK'nın Irak'tan tamamen atılması planlanıyor...

Operasyonla beraber, terör örgütünün kandil-sincar bağlantısı da kopartıldı....

Ayrıca PKK'nın lojistik kampı çökertildi... Askeri literatürde "derin harekat" olarak adlandırılan harekat ile olası yeni operasyonların da önü açılmış oldu.

Artık dönem, terörle sınır ötesinde mücadele dönemi...

İşte bu noktada, Türkiye'nin savunma değil sürekli taarruz mantalitesi ve kesintisiz operasyonlarla terörü kaynağında kurutma stratejisi,

emin adımlarla işlemeye devam ediyor.