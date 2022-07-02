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Özel Yayın | SSB Başkanı İsmail Demir milli projeleri A Haber'de anlattı

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Giriş: 02.07.2022 01:38
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, A Haber canlı yayınında, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen projelerdeki son durumu anlattı. Milli Muharip Uçak'tan hava savunma sistemine, TCG Anadolu'dan Hürjet'e kadar birçok projenin önümüzdeki süreçte envantere katılacağının müjdesini veren Demir, dışa bağımlılığın azaldığını vurguladı. İşte dünyanın konuştuğu yerli ve milli silahlarımızın özellikleri...
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