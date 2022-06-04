Gündem Özel | Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat ne zaman ve nasıl yapılacak?

Türkiye, Suriye’de yuvalanan terör koridorunu bitirmekte kararlı. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgelere yönelik saldırılarında üs olarak kullandığı Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerini 6 yıldır bölge halkına baskı uygulayarak işgal altında tutuyor. A Haber’de 3 Haziran 2022 Cuma akşamı ekranlara gelen ‘Gündem Özel’ programında “Yaklaşan operasyonda ilk hedef neresi?”, “Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat ne zaman, nasıl yapılacak?” sorularına yanıt arandı. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sosyolog-Yazar Prof. Dr. Ruhat Yaşar, Gaziantep Üni. El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Ekonomist Prof. Dr. İbrahim Arslan, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber Yurt / İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın çok önemli yorumlarda bulundular. Gündem Özel’in tamamını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz…

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