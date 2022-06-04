04 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Haber Özel Videoları Gündem Özel | Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat ne zaman ve nasıl yapılacak?

Gündem Özel | Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat ne zaman ve nasıl yapılacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2022 01:48
Güncelleme:04.06.2022 01:50
Türkiye, Suriye’de yuvalanan terör koridorunu bitirmekte kararlı. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgelere yönelik saldırılarında üs olarak kullandığı Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerini 6 yıldır bölge halkına baskı uygulayarak işgal altında tutuyor. A Haber’de 3 Haziran 2022 Cuma akşamı ekranlara gelen ‘Gündem Özel’ programında “Yaklaşan operasyonda ilk hedef neresi?”, “Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat ne zaman, nasıl yapılacak?” sorularına yanıt arandı. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sosyolog-Yazar Prof. Dr. Ruhat Yaşar, Gaziantep Üni. El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Ekonomist Prof. Dr. İbrahim Arslan, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber Yurt / İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın çok önemli yorumlarda bulundular. Gündem Özel’in tamamını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gündem Özel | Tel Rıfat ve Münbiç’e harekat
Gündem Özel | Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat
İşte Suriye’ye harekatın kodları
İşte Suriye'ye harekatın kodları
A Haber Gündem Özel programı 20 Mayıs 2022
A Haber "Gündem Özel" programı (20 Mayıs 2022)
Suriyeliler ne düşünüyor?
Suriyeliler ne düşünüyor?
Gündem Özel | Küresel ekonomi nereye gidiyor?
Gündem Özel | Küresel ekonomi nereye gidiyor?
Gündem Özel - 6’lı masada aday nasıl belirlenecek?
Gündem Özel - 6'lı masada aday nasıl belirlenecek?
Adaylar neden İslam düşmanlığı yapıyor?
Adaylar neden İslam düşmanlığı yapıyor?
Gündem Özel - Erdoğan’ın 2023’te rakibi kim olacak?
Gündem Özel - Erdoğan'ın 2023'te rakibi kim olacak?
Yabancı komplo devrede mi?
Yabancı komplo devrede mi?
FETÖ kumpasına millet tokadı
FETÖ kumpasına millet tokadı
Gündem Özel | Tevfik Göksu ile Savcı Sayan A Haber’e konuk oldu
Gündem Özel | Tevfik Göksu ile Savcı Sayan A Haber'e konuk oldu
Bakan Karaismailoğlu A Haber’de
Bakan Karaismailoğlu A Haber'de
Daha Fazla Video Göster