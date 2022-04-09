Gündem Özel - Erdoğan’ın 2023’te rakibi kim olacak?

A Haber ekranlarında yayınlanan "Gündem Özel" programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda 6 parti kimi aday gösterecek? Erdoğan'ın 2023'te rakibi kim olacak? Muhalefetin projeleri ne? İYİ Parti ittifakta liderliğe mi oynuyor? Ukrayna'da barışa sabotaj mı yapılıyor? soruları ele alındı. Programın tekrarını haberimizden izleyebilirsiniz.