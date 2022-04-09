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Gündem Özel - Erdoğan'ın 2023'te rakibi kim olacak?

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Giriş: 09.04.2022 01:33
A Haber ekranlarında yayınlanan "Gündem Özel" programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda 6 parti kimi aday gösterecek? Erdoğan'ın 2023'te rakibi kim olacak? Muhalefetin projeleri ne? İYİ Parti ittifakta liderliğe mi oynuyor? Ukrayna'da barışa sabotaj mı yapılıyor? soruları ele alındı. Programın tekrarını haberimizden izleyebilirsiniz.
Gündem Özel - Erdoğan’ın 2023’te rakibi kim olacak?
Gündem Özel - Erdoğan'ın 2023'te rakibi kim olacak?
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