09 Nisan 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gündem Özel - Erdoğan'ın 2023'te rakibi kim olacak?
A Haber ekranlarında yayınlanan "Gündem Özel" programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda 6 parti kimi aday gösterecek? Erdoğan'ın 2023'te rakibi kim olacak? Muhalefetin projeleri ne? İYİ Parti ittifakta liderliğe mi oynuyor? Ukrayna'da barışa sabotaj mı yapılıyor? soruları ele alındı. Programın tekrarını haberimizden izleyebilirsiniz.