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Gündem Özel - Diyarbakır Anneleri

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Giriş: 11.07.2021 18:50
A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anne ve babalar canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kerim Ulak'ın sunduğu programda acılı aileler çocuklarına çağrıda bulunarak teslim olmalarını istedi. HDP'nin PKK terör örgütü ile olan bağı hakkında konuşan aileler çocukları hakkında yaşadıkları süreçleri A Haber'de anlattı.
Gündem Özel - Diyarbakır Anneleri
Gündem Özel - Diyarbakır Anneleri
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