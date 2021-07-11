Gündem Özel - Diyarbakır Anneleri

A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anne ve babalar canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kerim Ulak'ın sunduğu programda acılı aileler çocuklarına çağrıda bulunarak teslim olmalarını istedi. HDP'nin PKK terör örgütü ile olan bağı hakkında konuşan aileler çocukları hakkında yaşadıkları süreçleri A Haber'de anlattı.