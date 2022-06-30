30 Haziran 2022, Perşembe
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Gündem Özel | Asgari ücret ne kadar olacak?
A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel adlı programda gündeme ilişkin son derece kritik konular ele alındı. Programda Başkan Erdoğan - Biden görüşmesinde neler yaşandı? Türkiye'ye yeni F-16 verilecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? sorularına yanıt arandı. İşte 29 Haziran 2022 tarihli yayının tekrarı... A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel adlı programda gündeme ilişkin son derece kritik konular ele alındı. Programda Başkan Erdoğan - Biden görüşmesinde neler yaşandı? Türkiye'ye yeni F-16 verilecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? sorularına yanıt arandı. İşte 29 Haziran 2022 tarihli yayının tekrarı...