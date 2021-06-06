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Gündem Özel - A Haber Tunceli Ovacık'ta Mehmetçik'le beraber - 05.06.2021

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Giriş: 06.06.2021 00:07
Güncelleme:06.06.2021 00:14
A Haber bir ilke imza atarak görevden dönen Mehmetçik'i karşıladı. Kahraman Türk askerine A Haber mikrofonunu uzatan Kerim Ulak, bölge ve terör operasyonları hakkında bilgi aldı. Tunceli Ovacık'ta terör operasyonları devam ederken A Haber kahraman Türk komandosunu ekranlara taşıdı. Operasyondan dönen Mehmetçik ele geçirilen mühimmatı sergilerken ABD'den PKK'ya gönderilen M16 dikkat çekti. Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Kürşat Şenol, A Haber canlı yayınında harita üzerinden operasyonlar hakkında bilgi verdi.
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