13 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Haber Özel Videoları Gündem Özel - A Haber Muş Şenyayla Üs Bölgesinde!

Gündem Özel - A Haber Muş Şenyayla Üs Bölgesinde!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2021 01:33
Güncelleme:13.06.2021 01:34
A Haber, tarihi bir canlı yayına imza attı. Muş Şenyayla Üs Bölgesinde yayın gerçekleştiren A Haber, kahraman Mehmetçik'in mücadelesini tüm çıplaklığıyla seyircisiyle buluşturdu. Tarihe geçen yayında terör unsurlarının nasıl çaresiz hale getirildiği aktarılırken, Mehmetçik'in kullandığı silahlar gösterildi. Muş Şenyayla Üs Bölgesinde gerçekleştirilen A Haber canlı yayınının sürprizi ise bir Mehmetçik'in annesiyle kavuşma anı oldu.
Gündem Özel
Gündem Özel
Mehmetçik'ten tüyleri diken diken eden dua
Mehmetçik'ten tüyleri diken diken eden dua
Tatil rezervasyonu yapanlara sahte site uyarısı
Tatil rezervasyonu yapanlara sahte site uyarısı
Türkiye’nin hamleleri ne mesaj veriyor?
Türkiye’nin hamleleri ne mesaj veriyor?
12 Haziran 2011 AK Parti'nin büyük seçim zaferi
12 Haziran 2011 AK Parti'nin büyük seçim zaferi
İstanbul'da yeterince su arıtma tesisi var mı?
İstanbul'da yeterince su arıtma tesisi var mı?
Yapımı tam 2 yıl sürdü! Sonuç ise hüsran
Yapımı tam 2 yıl sürdü! Sonuç ise hüsran
Yürekleri ısıtan görüntüler! A Haber o isme ulaştı
Yürekleri ısıtan görüntüler! A Haber o isme ulaştı
Tüm Türkiye dikkat! Bu uyarı çok önemli
Tüm Türkiye dikkat! Bu uyarı çok önemli
2 yılda büyük kazanç!
2 yılda büyük kazanç!
İstifa etti! Abdullah Gül'e ateş püskürdü
İstifa etti! Abdullah Gül'e ateş püskürdü
Terör örgütü 40 yılın en büyük yıkımını yaşıyor
"Terör örgütü 40 yılın en büyük yıkımını yaşıyor"
Daha Fazla Video Göster