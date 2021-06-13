Gündem Özel - A Haber Muş Şenyayla Üs Bölgesinde!

A Haber, tarihi bir canlı yayına imza attı. Muş Şenyayla Üs Bölgesinde yayın gerçekleştiren A Haber, kahraman Mehmetçik'in mücadelesini tüm çıplaklığıyla seyircisiyle buluşturdu. Tarihe geçen yayında terör unsurlarının nasıl çaresiz hale getirildiği aktarılırken, Mehmetçik'in kullandığı silahlar gösterildi. Muş Şenyayla Üs Bölgesinde gerçekleştirilen A Haber canlı yayınının sürprizi ise bir Mehmetçik'in annesiyle kavuşma anı oldu.