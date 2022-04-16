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Gündem Özel - 6'lı masada aday nasıl belirlenecek?

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Giriş: 16.04.2022 00:50
Güncelleme:16.04.2022 00:50
A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında gündeme ilişkin çok özel konular ele alındı. Programda 6'lı masada şartlar nasıl değişti? 6'lı masada aday nasıl belirlenecek? Muhalefette olası senaryolar ne? Siyasete dışarıdan müdahale arayışı mı? Rusya'dan yeni saldırı hazırlığı mı? sorularına yanıt arandı. İşte 15 Nisan 2022 Gündem Özel programının tekrarı...
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