Önce Amerika'yla Batı Trakya Dedeağaç'ta ortak tatbikat... Şimdi de Ege'de taciz... Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan, gerilimi ege denizine taşımaya çalışıyor! Önceki gün Yunan jetleri, TCG Çeşme araştırma gemisini taciz etti, Türk Silahlı Kuvvetleri, tacize anında yanıt verdi. Çeşme Araştırma Gemisi, 18 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Ege Denizi'nde ölçümler yapmak için navtex ilan etmişti. İşte tam da buna yönelik hamleler, Yunanistan'da büyük korku ve panik yarattı. Peki Atina ne yapmak istiyor? Konuyla ilgili uzmanlara sorduk. Sorunun yanıtı özel dosya haberimizde...

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