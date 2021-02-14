Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi ile Türkiye'de PKK-HDP ile "terör ittifakı"na soyunanlar yeniden gündeme geldi. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola giren CHP ve partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı” adında kurulan bu birlikteliği gizlemekte kararlı. Ancak ortaya çıkan arşiv görüntüleri bu durumu yalanlıyor. Türk-Kürt demeden vatandaşlarımızı katleden PKK’ya dolaylı yoldan destek niteliği taşıyan bu iğrenç ortaklık A Haber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman tarafından deşifre edildi. İşte Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kadar uzanan “terör ittifakı”nın belgeleri...

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