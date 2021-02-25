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CHP HDP'li vekillerin fezlekeleri için "evet" diyecek mi? - 25.02.2021

A Haber
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Giriş: 25.02.2021 22:36
Güncelleme:25.02.2021 22:37
9 HDP'li milletvekili için hazırlanan fezlekeler Meclis komisyonuna sevk edildi. Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP, HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis'e gönderilen fezlekelere evet diyeceğini duyurdu. İyi Parti'de fezlekelere evet diyecek. Peki CHP'nin kararı ne olacak? Fezlekelere CHP kanadından ilk tepki Sezgin Tanrıkulu'ndan gelmiş, HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulayacağını iddia etmişti. Peki CHP bu tutumu ne anlama geliyor? Türkmedya Ankara Temsilci Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesini değerlendirdi.

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