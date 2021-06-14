Bir neslin sorunu: Huzursuzluk

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine hazırlanan "insanlığın huzuru" isimli kitabı hem felsefi hem de İslami açıdan ele alan Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar, A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un konuğu oldu. Türk aile yapısından, günümüz şartlarına kadar pek çok konuya değinilen bu samimi sohbette günümüzdeki huzursuzluğun kaynağında, huzura nasıl erişilire kadar birçok konuya açıklık getirilidi. İşte izlerken huzur bulacağınız özel röportajımız...

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