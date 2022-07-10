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A Haber Kurban Bayramı'nda Bingöl’de Mehmetçik’in yanında

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Giriş: 10.07.2022 17:39
Kurban Bayramı’nın 1. gününde A Haber her zaman olduğu gibi Türk milletinin gururu Mehmetçik’i yalnız bırakmadı. Bu kapsamda A Haber, terörle mücadelenin kalbinde Bingöl Jandarma Komando ve Özel Harekat'ın vatan nöbetine “ÖZEL YAYIN” ile ortak oldu. Kahraman askerlerimizin bayram mesaisi A Haber farkıyla, canlı yayınla ekranlara geldi. Askerlerimiz ve Bingöl İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, programda; operasyonlar, yerli mühimmatların kullananımı ve sağladığı üstün başarıları tek tek anlattılar. İşte 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü A Haber’de Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak’ın sunumuyla ekranlara gelen yayının tamamı…
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