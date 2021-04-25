Türkiye, "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" adında Kuzey Irak'ta geniş çaplı operasyon başlattı. Öte yandan skandal bir açıklama ABD’den geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajında "soykırım" ifadesi kullandı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, eski Şam Askeri Ataşesi Prof. Dr. Esat Arslan, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Anadolu Ajansı Washington Temsilcisi Hakan Çopur, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Akademisyen Dr. Bülent Yavuz, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar yaşanan bu iki kritik gelişmeyi A Haber’de yorumladılar…

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