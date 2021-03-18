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3 yılda Afrin'de neler değişti? - 18.03.2021

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Giriş: 18.03.2021 17:24
Güncelleme:18.03.2021 20:02
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Afrin bundan tam 3 yıl önce Zeytin Dalı Harekatıyla özgürlüğüne kavuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun ortak operasyonuyla 58 günde işgalden kurtarılan kentte 3 yılda eğitimden sağlığa, alt yapıdan tarıma kadar pek çok alanda yapılan yatırımlarla Afrin yeniden huzur, istikrar ve güven ortamına kavuştu.
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