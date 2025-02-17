17 Şubat 2025, Pazartesi

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Trump, Kanada’da ne yapmak istiyor?

Trump, Kanada’da ne yapmak istiyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.02.2025 01:20
A Haber’de 16 Şubat Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “TÜSİAD milli iradeyi mi hedef aldı? TÜSİAD’ın siyasete müdahale isteği neden? TÜSİAD’ın düğmesine kim bastı? TÜSİAD siyasete yön mü vermek istiyor? Trump’ın hedefi yeraltı kaynakları mı? Trump, Kanada’da ne yapmak istiyor? Ukrayna’nın kaderi Avrupa’nın kaderi mi?” başlıkları ele alındı.
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