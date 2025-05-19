A Haber’de 18 Mayıs Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "Terörsüz Türkiye hedefinde yol haritası ne?, Erdoğan'dan Macron'a psikolojik üstünlük, Dünya liderleri barış için Türkiye'yi seçti, Türkiye dünyaya nasıl bir güven verdi?, İstanbul'da Putin - Zelenski zirvesi olur mu?, Trump 3,2 trilyon doları aldı eve döndü, Suikastın şifresi 86-47 mi? Trump'a suikast mi yapılacak?, Netanyahu Orta Doğu'da etkisiz eleman mı?" başlıkları ele alındı.