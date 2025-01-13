A Haber’de 12 Ocak Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de "Türkiye ve dünya neleri konuşuyor?, 12 binden fazla binada yangın hasarı, Los Angeles kül rengiyle kaplandı, Biden yönetimi giderken sınıfta mı kaldı?, Alevelr dokunduğu yeri küle çevirdi, ABD'de alevlerden kaçanlar nereye sığındı?, Los Angeles yangını sabotaj mı?, Los Angeles yangını neden çıktı?, Los Angeles alev kapanında: 16 ölü başlıkları ele alındı.