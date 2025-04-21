İBB’de ikinci villa skandalı, Yolsuzluk nasıl yapıldı?

A Haber’de 20 Nisan Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "Erdoğan: Nüfusta azalma beka sorunudur, Türkiye'de doğurganlık oranı yüzde 1,5 oldu, Evlilik yaşı arttı, doğurganlık düştü, Doğurganlık oranı tehlike habercisi, Türkiye'nin nüfus artış hızı neden düştü?, İBB'de ikinci villa skandalı, "Ruhsata karşılık villa istedi", Adem Kameroğlu'ndan rüşvet itirafı, Yolsuzluk soruşturmasında yeni itiraflar gelir mi?, Ver villayı al ruhsatı, İtiraflar başladı mı? Yolsuzluk nasıl yapıldı?, İBB'deki rüşvet trafiğine Jammer kalkanı mı?, Gülen'in vasiyeti FETÖ'cüleri karıştırdı, FETÖ'de büyük kavga, yeni belge ortalığı karıştırdı" başlıkları ele alındı.