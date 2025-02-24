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Dünyaya 4 lider mi yön verecek?

Dünyaya 4 lider mi yön verecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.02.2025 01:00
Güncelleme:24.02.2025 01:01
A Haber’de 23 Şubat Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “AK Partide tarihi kongre, Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki, AK Parti'de yeni dönemin şifreleri neler?, Döner zinciri değil FETÖ'nün hücre evi!, FETÖ'nün Almanya planı bozulacak mı?, ABD'nin Ukrayna planı ne?, Dünyaya 4 lider mi yön verecek?, Zelenski Ukrayna madenlerini verecek mi?, Trump Ukrayna ve Gazze'de ne istiyor?" soruları yanıt buldu.
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