A Haber’de pazar akşamları yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında bu hafta; İkizdere'deki provokasyonun perde arkası ne? Sistematik saldırıların arka planında ne var? Türkiye’ye yeni bir tuzak mı kurulmak isteniyor? Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te aday mı değil mi? konuları ele alındı. AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Abdullah Güler, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Askeri Stratejist-Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın gündeme dair konular hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundular. İşte 23 Mayıs 2021 tarihli Canan Barlas ile Gündem’in tamamı…

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