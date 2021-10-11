Canan Barlas ile Gündem | Türkiye ile ABD arsındaki F-35 krizi nasıl aşılacak?

A Haber’de hafta sonu yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de; Yeni küresel denklem nasıl şekilleniyor? Doğu Akdeniz’de neler oluyor? Türkiye ile ABD arsındaki F-35 krizi nasıl aşılacak? ABD terörle mi, Türkiye ile mi müttefik? ABD Başkanı Biden neden Türkiye’yi hedef aldı? Biden, TSK’nın operasyonlarından neden rahatsız? İBB’nin TÜGVA iddiası ve gerçekler, Yeni Anayasa için kim, ne istiyor? başlıkları ele alındı. 10 Ekim 2021 tarihli programın tekrarını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz…

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