Canan Barlas ile Gündem | Terör nasıl siyasallaştı?

Pazar akşamlar A Haber ekranında canlı yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında bu hafta, Türkiye İstanbul Sözleşmesini neden feshetti? Küfürbaz savcı kimlerle bağlantılı? Nasıl deşifre oldu? HDP kapatılacak mı? 687 HDP'liye siyaset yasağı gelir mi? 609 iddianamede neler var? Kapatma davası siyasete nasıl yansıyacak? Tüm bu soruları uzman konuklar 21 Mart 2021 tarihinde yayınan programda yanıtladı. Programın tekrarını yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.