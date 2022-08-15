Canan Barlas ile Gündem - Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünler indirime girecek?

A Haber’de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programının 14 Ağustos 2022 Pazar günkü yayınında; "21 yılda AK Parti hangi adımları attı? Yeniden 28 Şubat senaryoları mı? Muhalefet medyasına kara para mı aktarılıyor? Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünler indirime girecek? " sorularına yanıt arandı.