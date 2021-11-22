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Canan Barlas ile Gündem - Talimat ABD'den mi geldi?

A Haber
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Giriş: 22.11.2021 01:56
Canan Barlas'ın sunumuyla her hafta pazar akşamları A Haber ekranında canlı yayınlan "Canan Barlas ile Gündem" programında bu hafta "Mandacı zihniyet nasıl bir araya getirildi? Talimat ABD'den mi geldi? Büyük Türk dünyasından kimler rahatsız? sorularına yanıt arandı. 21 Kasım 2021 Pazar günü yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr internet sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Canan Barlas'ın sunumuyla her hafta pazar akşamları A Haber ekranında canlı yayınlan "Canan Barlas ile Gündem" programında bu hafta "Mandacı zihniyet nasıl bir araya getirildi? Talimat ABD'den mi geldi? Büyük Türk dünyasından kimler rahatsız? sorularına yanıt arandı. 21 Kasım 2021 Pazar günü yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr internet sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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