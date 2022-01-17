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Canan Barlas ile Gündem - Tabipler Birliği'nden 'PKK yapılanması' mı?

A Haber
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Giriş: 17.01.2022 02:09
A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında bu haftanın öne çıkan konukları alanlarında uzman konuklar tarafından yorumlandı. "Türk Tabipler Birliği'nde terör örgütü PKK yapılanması mı var?" sorusu ise programda tartışıldı. 16 Ocak 2022 Pazar akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
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