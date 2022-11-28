Canan Barlas ile Gündem | Suriye'ye kara harekatı ne zaman başlayacak?

A Haber’de her hafta pazar akşamı canlı olarak yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında dünya ve Türkiye gündemine dair gelişmeler ele alındı. 27 Ekim 2022 tarihinde ekranlara gelen programda, “6'lı masanın adayı kim olacak? Kara harekatı ne zaman? Suriye sahasında kim müttefik kim hedef? Ortadoğu'da yeni denklem nasıl kuruluyor? Suriye'ye harekat ne zaman başlayacak? ” başlıkları ele alındı.