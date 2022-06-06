06 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem | Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG’ye Türkiye’nin operasyonu ne zaman başlayacak?

Canan Barlas ile Gündem | Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG’ye Türkiye’nin operasyonu ne zaman başlayacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2022 00:59
Güncelleme:06.06.2022 01:00
A Haber’in ilgiyle takip edilen programı Canan Barlas ile Gündem’de; "Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG’ye Türkiye’nin operasyonu ne zaman başlayacak?, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında ne konuşuldu?, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek dışı iddialarının perde arkasında neler var?, Kemal Kılıçdaroğlu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacak mı?, 31 Mayıs günü ne yaşandı? Bir günde 4 videoyla algı operasyonu mu?" sorularına yanıt arandı. 5 Haziran 2022 Pazar günkü Canan Barlas ile Gündem’in tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canan Barlas ile Gündem | YPG’ye harekat ne zaman?
Canan Barlas ile Gündem | YPG’ye harekat ne zaman?
Canan Barlas ile Gündem | İsveç ve Finlandiya NATO’ya üye olacak mı?
Canan Barlas ile Gündem | İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacak mı?
Canan Barlas ile Gündem | Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik kararı
Canan Barlas ile Gündem | Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik kararı
Canan Barlas ile Gündem | 6’lı masada Cumhurbaşkanı adaylık krizi!
Canan Barlas ile Gündem | 6’lı masada Cumhurbaşkanı adaylık krizi!
Canan Barlas ile Gündem - Son anketler ne diyor?
Canan Barlas ile Gündem - Son anketler ne diyor?
Canan Barlas ile Gündem | Biden’ın 1915 açıklaması...
Canan Barlas ile Gündem | Biden'ın "1915" açıklaması...
Canan Barlas ile Gündem | Suriyeliler üzerinden ’göçmen provokasyonu’nun arka planında ne var?
Canan Barlas ile Gündem | Suriyeliler üzerinden 'göçmen provokasyonu'nun arka planında ne var?
Canan Barlas ile Gündem | 6’lı ittifakın aday çıkmazı
Canan Barlas ile Gündem | 6’lı ittifakın aday çıkmazı
Canan Barlas ile Gündem - Yeni küresel güvenlik nasıl şekilleniyor?
Canan Barlas ile Gündem - Yeni küresel güvenlik nasıl şekilleniyor?
Canan Barlas ile Gündem | Karadeniz’deki serseri mayın tehlikesi
Canan Barlas ile Gündem | Karadeniz’deki serseri mayın tehlikesi
Canan Barlas ile Gündem - Ukrayna - Rusya barışı yakın mı?
Canan Barlas ile Gündem - Ukrayna - Rusya barışı yakın mı?
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Daha Fazla Video Göster