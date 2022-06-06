Canan Barlas ile Gündem | Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG’ye Türkiye’nin operasyonu ne zaman başlayacak?

A Haber’in ilgiyle takip edilen programı Canan Barlas ile Gündem’de; "Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG’ye Türkiye’nin operasyonu ne zaman başlayacak?, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında ne konuşuldu?, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek dışı iddialarının perde arkasında neler var?, Kemal Kılıçdaroğlu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacak mı?, 31 Mayıs günü ne yaşandı? Bir günde 4 videoyla algı operasyonu mu?" sorularına yanıt arandı. 5 Haziran 2022 Pazar günkü Canan Barlas ile Gündem’in tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

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