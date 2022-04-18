Canan Barlas ile Gündem | Suriyeliler üzerinden ’göçmen provokasyonu’nun arka planında ne var?

A Haber'de her pazar yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'in 17 Nisan 2022 tarihli yayınında; Yeni ekonomik tedbirler nasıl sonuç veriyor?, Tarladan sofraya fahiş fiyatların nedeni ne?, Siyasette 'üçüncü ittifak' tartışması neden ortaya atıldı?, Suriyeliler üzerinden 'göçmen provokasyonu'nun arka planında ne var? sorularına yanıt arandı. Programı ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...

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