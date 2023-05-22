Canan Barlas ile Gündem | Sinan Oğan’ın kararı ne olacak?

Canan Barlas ile Gündem’in 21 Mayıs 2023 Pazar günkü yayınında Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminin nabzı tutuldu. Programda; “PKK, FETÖ, Batı basını neden Kemal Kılıçdaroğlu diyor?” , “Almanya ‘basın özgürlüğü’nü neden askıya aldı?” , “CHP medyası neden ikiye bölündü?” , “Sinan Oğan’ın kararı ne olacak?” sorularına yanıt arandı? Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…