Canan Barlas ile Gündem | Sedef Kabaş - Semra Güzel - Uğur Mumcu...

A Haber’de her pazar ekranlara gelen “Canan Barlas ile Gündem” programı bu hafta da her zaman olduğu gibi dopdolu bir yayın gerçekleştirdi. Dünya ve Türkiye gündemine damga vuran ve yankı uyandıran konu ve haberler ele alındı. Programda; PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel olayı ve fezleke aşaması, 29 yıl önce bombalı suikaste kurban giden gazeteci yazar Uğur Mumcu nasıl öldürüldü? Olayın perde arkasında kim var?, TELE 1'de Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş olayı ve perde arkası masaya yatırıldı. İşte 23 Ocak 2022 tarihli Canan Barlas ile Gündem’in tamamı…

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