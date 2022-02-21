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Canan Barlas ile Gündem | Rusya ile Ukrayna arasındaki derin kriz

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Giriş: 21.02.2022 00:30
Güncelleme:21.02.2022 01:16
A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'in 20 Şubat 2022 tarihli yayınında; 6 muhalefet partisinin yuvarlak masa buluşması, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat" çıkışı başlıkları ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
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Canan Barlas ile Gündem | Rusya ile Ukrayna arasındaki derin kriz
Canan Barlas ile Gündem | Rusya ile Ukrayna arasındaki derin kriz
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