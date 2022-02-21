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Canan Barlas ile Gündem | Rusya ile Ukrayna arasındaki derin kriz
A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'in 20 Şubat 2022 tarihli yayınında; 6 muhalefet partisinin yuvarlak masa buluşması, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat" çıkışı başlıkları ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.