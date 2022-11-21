Canan Barlas ile Gündem | Pençe Kılıç Hava Harekatı nasıl yapıldı?

A Haber’de 20 Kasım 2022 pazar günü ekranlara gelen Canan Barlas ile Gündem programında; Beyoğlu’ndaki alçak terör saldırısı, Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik icra ettiği Pençe Kılıç Hava Harekatı ve yankıları ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



