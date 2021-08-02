02 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem - Orman yangınları PKK sabotajı mı?

Canan Barlas ile Gündem - Orman yangınları PKK sabotajı mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2021 02:01
Güncelleme:02.08.2021 02:08
Cemil Barlas'ın moderatörlüğünde A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programının bu haftaki konukları MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman oldu. Programda Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı başlayan orman yangınlarının ardında PKK sabotajı var mı? Casus yazılım 'Pegasus' kişileri nasıl dinliyor? Cemal Kaşıkçı cinayetinde kullanıldı mı? sorularına yanıt arandı. 01 Ağustos 2021 - Pazar günü yayınlanan programın tekrarını sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canan Barlas ile Gündem - Orman yangınları PKK sabotajı mı?
Canan Barlas ile Gündem - Orman yangınları PKK sabotajı mı?
Canan Barlas ile Gündem - KKTC'yi hangi ülkeler tanıyacak?
Canan Barlas ile Gündem - KKTC'yi hangi ülkeler tanıyacak?
5 Temmuz darbe girişiminde neler yaşandı?
5 Temmuz darbe girişiminde neler yaşandı?
Canan Barlas ile Gündem | 2023'e doğru 'örtülü plan' ne?
Canan Barlas ile Gündem | 2023'e doğru 'örtülü plan' ne?
Kanal İstanbul’un ekonomiye etkisi...
Kanal İstanbul’un ekonomiye etkisi...
Parti binalarına saldırıyla kimler ne planlıyor?
Parti binalarına saldırıyla kimler ne planlıyor?
Suç örgütü lideri Peker nerede?
Suç örgütü lideri Peker nerede?
PKK'nın Mahmur sorumlusu nasıl öldürüldü?
PKK'nın Mahmur sorumlusu nasıl öldürüldü?
Canan Barlas ile Gündem - Türkiye'ye Dubai merkezli operasyon
Canan Barlas ile Gündem - Türkiye'ye Dubai merkezli operasyon
Türkiye’ye yeni bir tuzak mı kurulmak isteniyor?
Türkiye’ye yeni bir tuzak mı kurulmak isteniyor?
Canan Barlas ile Gündem | AB ve BM nerede?
Canan Barlas ile Gündem | AB ve BM nerede?
Canan Barlas ile Gündem | Kudüs'te büyük gerilim
Canan Barlas ile Gündem | Kudüs'te büyük gerilim
Daha Fazla Video Göster