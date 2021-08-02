Canan Barlas ile Gündem - Orman yangınları PKK sabotajı mı?

Cemil Barlas'ın moderatörlüğünde A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programının bu haftaki konukları MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman oldu. Programda Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı başlayan orman yangınlarının ardında PKK sabotajı var mı? Casus yazılım 'Pegasus' kişileri nasıl dinliyor? Cemal Kaşıkçı cinayetinde kullanıldı mı? sorularına yanıt arandı. 01 Ağustos 2021 - Pazar günü yayınlanan programın tekrarını sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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