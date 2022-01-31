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Canan Barlas ile Gündem | Necip Hablemitoğlu cinayeti aydınlanıyor mu?
30 Ocak 2022 tarihli Canan Barlas ile Gündem programında Rusya-Ukrayna gerilimi savaşa dönüşür mü? Necip Hablemitoğlu cinayeti aydınlanıyor mu? Hablemitoğlu cinayetinde katil kim? İBB yönetimi neden skandallarla gündemde? İstanbul’u kar yağışı vururken Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz elçi ile “balıkçı ziyareti”nin perde arkasında ne var? sorularına yanıt arandı. A Haber’de her pazar yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’in tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.