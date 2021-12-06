Canan Barlas ile Gündem - MOSSAD ajanları için hesap vakti

Canan Barlas'ın sunumuyla her pazar A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında bu haftanın öne çıkan konuları ele alındı. Geçtiğimiz günlerde yakalanan 16 MOSSAD ajanıyla ilgili son durum ne? İddianamede neler yazıyor? Yakalanan ajanların uyrukları ne? Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası 5 Aralık 2021 - Pazar akşamı yayınlanan programımızda...

Canan Barlas'ın sunumuyla her pazar A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında bu haftanın öne çıkan konuları ele alındı. Geçtiğimiz günlerde yakalanan 16 MOSSAD ajanıyla ilgili son durum ne? İddianamede neler yazıyor? Yakalanan ajanların uyrukları ne? Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası 5 Aralık 2021 - Pazar akşamı yayınlanan programımızda...