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Canan Barlas ile Gündem - MOSSAD ajanları için hesap vakti

A Haber
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Giriş: 06.12.2021 01:33
Güncelleme:06.12.2021 01:47
Canan Barlas'ın sunumuyla her pazar A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında bu haftanın öne çıkan konuları ele alındı. Geçtiğimiz günlerde yakalanan 16 MOSSAD ajanıyla ilgili son durum ne? İddianamede neler yazıyor? Yakalanan ajanların uyrukları ne? Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası 5 Aralık 2021 - Pazar akşamı yayınlanan programımızda...

Canan Barlas'ın sunumuyla her pazar A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında bu haftanın öne çıkan konuları ele alındı. Geçtiğimiz günlerde yakalanan 16 MOSSAD ajanıyla ilgili son durum ne? İddianamede neler yazıyor? Yakalanan ajanların uyrukları ne? Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası 5 Aralık 2021 - Pazar akşamı yayınlanan programımızda...

MOSSAD ajanları için hesap vakti
MOSSAD ajanları için hesap vakti
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