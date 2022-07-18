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Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem | MİT'in üst düzey PKK'lı İzzettin İnan'ı öldürmesi ve operasyonun perde arkası

Canan Barlas ile Gündem | MİT'in üst düzey PKK'lı İzzettin İnan'ı öldürmesi ve operasyonun perde arkası

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Giriş: 18.07.2022 01:28
Güncelleme:18.07.2022 01:31
A Haber'in ilgiyle takip edilen programı ‘Canan Barlas ile Gündem'in 17 Temmuz 2022 Pazar günkü yayınında yine Türkiye ve dünya gündemine oturan konular ele alındı. Programda; "ABD, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin neresindeydi?, FETÖ'nün A Haber'i hedef göstermesinin sebepleri neydi?, MİT'in terör örgütü PKK'ya Gara'da nokta operasyonu sonucu üst düzey terörist İzzettin İnan öldürüldü. Peki, operasyonun perde arkasında neler yaşandı?" sorularına yanıt arandı. İşte Canan Barlas ile Gündem’in tamamı…
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