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Canan Barlas ile Gündem | Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu mu?

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Giriş: 27.06.2022 01:46
A Haber’in ilgiyle takip edilen programı Canan Barlas ile Gündem’de; "CHP'de yeni kaset skandalının perde arkasında ne var? Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu mu? MİT Yunan casusu nasıl yakaladı? ABD Başkanı Biden hasta mı? sorularına yanıt arandı. Dünya ve Türkiye gündemini ilgilendiren sorulara uzman isimler yorum getirdi.  26 Haziran 2022 tarihli Canan Barlas ile Gündem programının tamamını ahaber.com.tr’den kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
Canan Barlas ile Gündem | Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu mu?
Canan Barlas ile Gündem | Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu mu?
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