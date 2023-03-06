06 Mart 2023, Pazartesi
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Canan Barlas ile Gündem - Masayı İYİ Parti mi, CHP mi devirdi?
A Haber’de Türkiye ve dünya gündeminin ele alındığı “Canan Barlas ile Gündem” programının 5 Mart 2023 Pazar günkü yayınında, "Masayı İYİ Parti mi, CHP mi devirdi?, Akşener masadan neden kalktı?, Akşener masaya geri döner mi?, Akşener’den masaya şartlı dönüş sinyali mi?" sorularına yanıt arandı. İşte Canan Barlas ile Gündem’in tamamı…