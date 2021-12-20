Canan Barlas ile Gündem - Manşetler aynı merkezden mi?

Canan Barlas'ın sunumuyla her pazar A Haber ekranında canlı yayınlanan programda bu hafta gündemin öne çıkan başlıkları alanında uzman isimler tarafından yorumladı. Son günlerde Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların perde arkasında ne var? Sözde iş insanları derneği TÜSİAD'ın son günlerdeki çıkışı ne anlama geliyor? Sözcü, Karar ve Yeniçağ gazetelerini başını çektiği "OHAL ilan edilecek" yalanları aynı merkezden mi üretiliyor? Tüm bu soruların yanıt 19 Aralık 2021 - Pazar akşamı yayınlanan programımızda bulabilirsiniz.

Canan Barlas'ın sunumuyla her pazar A Haber ekranında canlı yayınlanan programda bu hafta gündemin öne çıkan başlıkları alanında uzman isimler tarafından yorumladı. Son günlerde Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların perde arkasında ne var? Sözde iş insanları derneği TÜSİAD'ın son günlerdeki çıkışı ne anlama geliyor? Sözcü, Karar ve Yeniçağ gazetelerini başını çektiği "OHAL ilan edilecek" yalanları aynı merkezden mi üretiliyor? Tüm bu soruların yanıt 19 Aralık 2021 - Pazar akşamı yayınlanan programımızda bulabilirsiniz.