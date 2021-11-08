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Canan Barlas ile Gündem - Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa edecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.11.2021 02:05
Güncelleme:08.11.2021 02:05
Canan Barlas'ın sunumuyla her pazar akşamı A Haber ekranında canlı olarak yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programının bu hafta İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfür skandalı konuşuldu. Programa katılan konuklar "Türkkan, milletvekilliğinden istifa edecek mi?" sorusuna yanıt aradı. Öte yandan Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 1. yıl dönümü programa katılan Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov kahramanlık destanını anlattı. İşte 07 Kasım 2021 - Pazar akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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