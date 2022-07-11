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Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem | Kurban Bayramı’nda İstanbul'u sel vurdu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neredeydi?

Canan Barlas ile Gündem | Kurban Bayramı’nda İstanbul'u sel vurdu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neredeydi?

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Giriş: 11.07.2022 00:26
A Haber’in ilgiyle takip edilen programı 'Canan Barlas ile Gündem'de bu hafta; "Kurban Bayramı’nın 1. günü İstanbul'u sel vurdu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neredeydi?, HDP'nin adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu?, Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe neden suikasta uğradı? CIA'nın Pasifik planı ne?, Başkan Erdoğan’ın 48 milyar dolarlık ticaret diplomasisi” başlıkları ele alındı. İşte 10 Temmuz 2022 Pazar günkü programın tamamı…
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