Canan Barlas ile Gündem | Kılıçdaroğlu’nun troll hesaplar manipülasyonu

7 Şubat 2022 tarihli Canan Barlas ile Gündem programında Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Omicron her şeyi değiştirecek mi? Nefret söylemlerinin amacı ne? Korona salgını sona mı eriyor? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ''troll hesaplar manipülasyonu'' konuları ele alındı.