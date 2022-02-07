07 Şubat 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Canan Barlas ile Gündem | Kılıçdaroğlu'nun troll hesaplar manipülasyonu
7 Şubat 2022 tarihli Canan Barlas ile Gündem programında Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Omicron her şeyi değiştirecek mi? Nefret söylemlerinin amacı ne? Korona salgını sona mı eriyor? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ''troll hesaplar manipülasyonu'' konuları ele alındı.