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Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem ­| Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında “değişim ve statüko” kavgası

Canan Barlas ile Gündem ­| Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında “değişim ve statüko” kavgası

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Giriş: 12.06.2023 01:02
A Haber’de 11 Haziran 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, CHP’deki 14-28 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri akabinde ortaya çıkan yenilgi, ardından yaşanan iç savaş ele alındı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “değişim ve statüko” söylemleri sonrası ortaya çıkan taht kavgası analiz edildi. İşte Canan Barlas ile Gündem’in tamamı…
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