22 Ağustos 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Canan Barlas ile Gündem - Kazalardaki soru işaretleri neler?
A Haber’de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programının 21 Ağustos 2022 Pazar günkü yayınında; “Kazalardaki soru işaretleri neler?, Muhalefet neden adayını belirleyemiyor?, Türkiye dostu Dugin neden hedefti?, Atlantik-Avrasya Savaşı mı?, Suikastlar üzerinden örtülü savaş stratejisi mi?, Helalleşme mi tehdit mi?, Sırada kuraklık mı var? CHP medyasını kim fonluyor?” sorularına yanıt arandı.