Canan Barlas ile Gündem - Kazalardaki soru işaretleri neler?

A Haber’de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programının 21 Ağustos 2022 Pazar günkü yayınında; “Kazalardaki soru işaretleri neler?, Muhalefet neden adayını belirleyemiyor?, Türkiye dostu Dugin neden hedefti?, Atlantik-Avrasya Savaşı mı?, Suikastlar üzerinden örtülü savaş stratejisi mi?, Helalleşme mi tehdit mi?, Sırada kuraklık mı var? CHP medyasını kim fonluyor?” sorularına yanıt arandı.