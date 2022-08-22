22 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem - Kazalardaki soru işaretleri neler?

Canan Barlas ile Gündem - Kazalardaki soru işaretleri neler?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2022 00:25
A Haber’de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programının 21 Ağustos 2022 Pazar günkü yayınında; “Kazalardaki soru işaretleri neler?, Muhalefet neden adayını belirleyemiyor?, Türkiye dostu Dugin neden hedefti?, Atlantik-Avrasya Savaşı mı?, Suikastlar üzerinden örtülü savaş stratejisi mi?, Helalleşme mi tehdit mi?, Sırada kuraklık mı var? CHP medyasını kim fonluyor?” sorularına yanıt arandı.
Kazalardaki soru işaretleri neler?
Kazalardaki soru işaretleri neler?
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Enginyurt, Şimşek’e neden saldırdı?
Enginyurt, Şimşek'e neden saldırdı?
Sırbistan-Kosova sınırında neler oluyor?
Sırbistan-Kosova sınırında neler oluyor?
Canan Barlas ile Gündem | Ayasofya gerçekleri
Canan Barlas ile Gündem | Ayasofya gerçekleri
Canan Barlas ile Gündem | MİT’ten PKK’ya büyük şok
Canan Barlas ile Gündem | MİT'ten PKK'ya büyük şok
Canan Barlas ile Gündem | İmamoğlu neredeydi?
Canan Barlas ile Gündem | İmamoğlu neredeydi?
Canan Barlas ile Gündem | İsveç-Finlandiya sözünü tutar mı?
Canan Barlas ile Gündem | İsveç-Finlandiya sözünü tutar mı?
Canan Barlas ile Gündem | Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu mu?
Canan Barlas ile Gündem | Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu mu?
Canan Barlas ile Gündem | Kılıçdaroğlu aday mı?
Canan Barlas ile Gündem | Kılıçdaroğlu aday mı?
Canan Barlas ile Gündem | YPG’ye harekat ne zaman?
Canan Barlas ile Gündem | YPG’ye harekat ne zaman?
Canan Barlas ile Gündem | İsveç ve Finlandiya NATO’ya üye olacak mı?
Canan Barlas ile Gündem | İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacak mı?
Daha Fazla Video Göster