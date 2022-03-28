28 Mart 2022, Pazartesi
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Canan Barlas ile Gündem | Karadeniz’deki serseri mayın tehlikesi
A Haber'de yayınlanan Canan Barlas İle Gündem'de bu hafta; Rusya-Ukrayna savaşı, küresel gıda krizi, Karadeniz’deki serseri mayın tehlikesi, Biden ile Putin arasındaki sert söylemler ele alındı. 27 Mart 2022 tarihli programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.