Canan Barlas ile Gündem | Kanal İstanbul’un dünya ticaret ve ekonomisine etkisi ne olacak?

A Haber’de her pazar yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” yine dünya ve Türkiye gündeminin nabzını tuttu. Önemli konukların yer aldığı programda; Kanal İstanbul’un stratejik önemi ne?, Neden Kanal İstanbul?, Kanal İstanbul’un dünya ticaret ve ekonomisine etkisi ne olacak?, CHP’liler kaçak tesisin açılışını mı yaptı?, "Sınavsız üniversite" yalanı da boşa çıktı... Kemal Kılıçdaroğlu özür dileyecek mi?, Mafya ve medya ile siyaseti dizayn projesi mi? konuları ele alındı. Canan Barlas ile Gündem’in 27 Haziran 2021 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

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