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Canan Barlas ile Gündem | İsveç ve Finlandiya Türkiye'ye verdiği sözü tutar mı?

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Giriş: 04.07.2022 01:45
Güncelleme:04.07.2022 01:47
A Haber’de her pazar yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında dünya ve Türkiye gündeminde yer alan konular ele alındı. Programda; "NATO Zirvesinde Türkiye’nin başarısı", "İsveç-Finlandiya sözünü tutar mı?" , "HDP kongresine terör soruşturması" , "Muhalefet adayını belirleyebilecek mi?" soru ve başlıkları masaya yatırıldı. 3 Temmuz 2022 Pazar günkü programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
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