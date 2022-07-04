04 Temmuz 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Canan Barlas ile Gündem | İsveç ve Finlandiya Türkiye'ye verdiği sözü tutar mı?
A Haber’de her pazar yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında dünya ve Türkiye gündeminde yer alan konular ele alındı. Programda; "NATO Zirvesinde Türkiye’nin başarısı", "İsveç-Finlandiya sözünü tutar mı?" , "HDP kongresine terör soruşturması" , "Muhalefet adayını belirleyebilecek mi?" soru ve başlıkları masaya yatırıldı. 3 Temmuz 2022 Pazar günkü programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.